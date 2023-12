Sondaggio Mentana, il M5s sprofonda, la Lega vola: ecco tutte le cifre

11 dicembre 2023 a

Fratelli d'Italia primo partito, su la Lega e giù il Movimento 5 stelle: questi alcuni dei dati che emergono dal sondaggio realizzato da Swg per il TgLa7, illustrato da Enrico Mentana nell'edizione delle 20 di lunedì 11 dicembre. Il partito di Giorgia Meloni, in particolare, acquista uno 0,1% di consensi rispetto a una settimana fa e sale così al 28,2. Al secondo posto, come sempre, c'è il Partito democratico di Elly Schlein al 19,6%, dopo aver guadagnato uno 0,3 in sette giorni. In calo i grillini di Giuseppe Conte, che perdono lo 0,3 e scendono così al 16,4, allontanandosi sempre di più dai dem.

A seguire ci sono la Lega di Matteo Salvini, che sale dello 0,2% in una settimana e si porta così al 9,4; e Forza Italia che si attesta, nonostante una leggera flessione (-0,1), al 7,2%. Per quanto riguarda i partiti minori, ci sono Azione di Carlo Calenda al 3,6 (-0,2), Verdi e Sinistra al 3,3 (-0,1) e Italia Viva di Matteo Renzi stabile al 3,2. E ancora: +Europa perde lo 0,1 e scende al 2,6; Per l'Italia con Paragone sale dello 0,1 e si porta all'1,9; Unione popolare acquista uno 0,2 e raggiunge quindi l'1,6; Noi Moderati si porta infine all'1,2 (+0,2).