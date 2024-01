Elisabetta Gardini smonta Schlein e Pd: "Priva di fantasia"

06 gennaio 2024 a

"Questa opposizione è priva di fantasia". Elisabetta Gardini smonta così la tesi di Pd e compagni secondo cui "stiamo sbagliando tutto". Ospite di Stasera Italia in onda sabato 6 gennaio su Rete 4, la deputata di Fratelli d'Italia ricorda che "anche statisticamente, sbagliare tutto è impossibile". Da qui l'elogio a quelle figure "che non sono di destra o di centrodestra, come Luca Ricolfi, che parlano di una sinistra che 'mi lascia incredulo'".

Il motivo? "Quest'opposizione accusa il governo di fare cose sbagliate anche quando sono di sinistra" e la Manovra ne è l'esempio. Basti pensare a quanto affermato da Elly Schlein sulle colonne di Repubblica. La leader del Pd ha accusato il premier di rivelare "una distanza siderale dalle esigenze concrete delle persone. Propone un mix tra bugie, vittimismo e difese dell'indifendibile, con buchi di visione evidenti. Non sa cosa siano le liste d'attesa, il caro mutui e il caro vita".

Finita qui? Niente affatto. A detta della dem non parla "di violenza sulle donne forse perché l'opposizione concentrava le poche risorse a sua disposizione in manovra a quel tema mentre la destra distribuiva mance per finanziare campi da golf. Copre con menzogne enormi difficoltà, come sulla drammatica vertenza dell'ex Ilva".