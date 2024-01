Chiara Ferragni, Daniela Santanchè: "Non vorrei nascondesse qualcosa"

08 gennaio 2024 a

"Noi non ce l'abbiamo con Chiara Ferragni, è lei che ce l'ha con noi": Daniela Santanchè lo ha detto in collegamento con Giuseppe Brindisi a Zona Bianca su Rete 4. "Basta andare indietro nel tempo e vedere tutti i post che faceva contro Giorgia Meloni e contro la destra in generale. È lei che si è interessata a noi, noi non ci siamo mai interessati a lei. Non vorrei che per questo atteggiamento che ha sempre tenuto contro di noi dovesse nascondere qualcosa, non lo so, mi auguro per lei di no".

In ogni caso, la ministra del Turismo ha detto di non condividere l'atteggiamento dell'influencer, finita nella bufera nelle settimane scorse per la questione della beneficenza legata a pandori e uova di Pasqua. "A me non piace questo modo di fare, questo odio, questo rancore - ha spiegato la Santanchè -. Noi siamo diversi dalla sinistra, siamo persone contente, non abbiamo rancore, vorremmo vedere la gioia nell'animo di ciascuno e lavoriamo per questo. Il problema non è nostro, il problema è loro, ma noi non pagheremo con la stessa moneta, non vorremmo mai diventare come sono loro".

Infine sulla questione dell'Ambrogino d'oro all'imprenditrice digitale, la Santanchè è stata netta: "Mi hanno chiesto a Milano di partecipare alla raccolta firme per togliere l'Ambrogino d'oro a Chiara Ferragni, io non partecipo a questo. Io non ho firmato per fare dare l'Ambrogino d'oro a Chiara Ferragni e non firmo per farglielo togliere, è un problema di coloro che hanno voluto darle l'Ambrogino, si faranno loro un esame".