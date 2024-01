Acca Larentia, lo storico Portelli: "La placenta della Meloni", delirio a sinistra

09 gennaio 2024 a

"Baggianate" di cui "la sinistra attuale si nutre". Giampiero Mughini scrive a Dagospia per replicare con parole durissime alle accuse dello storico Alessandro Portelli, che sul manifesto ha vergato un editoriale per spiegare, di fatto, che solo per un caso la premier Giorgia Meloni non era tra i nostalgici fascisti che domenica sera hanno ricordato (come ogni anno) con il braccio teso nel saluto romano le tre giovani vittime del Movimento sociale trucidate nel 1978 ad Acca Larentia, a Roma.

Secondo lo storico, quella "truculenta sceneggiata fascista" è utile a capire "qual è la grammatica del nostro tempo". Un tempo in cui Digos e forze dell'ordine intervengono per identificare il contestatore che alla Scala grida "viva l'Italia antifascista" ma che "per vigliaccheria" non muovono un dito davanti alle braccia tese. Dal punto di vista politico, "finiamola di chiedere ai loro mandanti di prendere le distanze". Mandanti che, secondo lo storico di sinistra, siedono a Palazzo Chigi.

Di più: "Giorgia Meloni è una creatura di questa gente, e questa gente è una creatura sua. Se non c'era anche lei insieme a loro, è solo per caso - sottolinea Portelli sul manifesto -. Sono i suoi elettori, la sua placenta, e lei li rappresenta al vertice delle istituzioni. Ma davvero vogliamo credere che il suo postfascismo «moderato», «atlantico» e «responsabile» possa essere un argine e non un canale di accesso?". Insomma, come da prassi lo Stato sarebbe sull'orlo di un golpe fascita, di una nuova marcia su Roma.

Tesi smontata da Mughini, secondo cui il rituale di Acca Larentia "si ripete ogni anno identico a sé sesso e senza che nessuno si faccia male e senza che quelle braccia levate alludano a una qualche imminente aggressione di tipo fascista alla democrazia italiana". "Dire che quelle braccia levate fanno da cuore propulsore della vittoria elettorale della Meloni è una baggianata colossale - taglia corto il giornalista e scrittore -, e fa specie che l'odierna sinistra si nutra di tali baggianate. Lo ripeto, quelle braccia levate sono un rituale ripetuto tale e quale anno dopo anno, e quali che siano i governi in carica".