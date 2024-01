Chiara Ferragni, la valanga travolge anche Fedez: il report che terrorizza il rapper

10 gennaio 2024 a

Lo scandalo pandori avrebbe avuto delle ripercussioni non solo sui social di Chiara Ferragni ma anche su quelli del marito, Fedez. L'imprenditrice digitale è stata prima sanzionata dall'Antitrust con una multa da oltre 1 milione di euro e poi è risultata indagata dalla procura di Milano per truffa aggravata. Un'analisi approfondita su com'è cambiata la platea dei follower dei Ferragnez dopo il caso è stata fornita da SocialData, che l'ha realizzata per Adnkronos. Questo rapporto rivela che il rapper nell'ultimo mese avrebbe perso 119mila followers. Una cifra che è pari ad oltre la metà della perdita fatta registrare dalla moglie, -210 mila followers.

Qualcosa di simile sarebbe avvenuto anche per quel che riguarda le interazioni sui profili Instagram dei due: mentre la Ferragni ha fatto registrare -20,6 milioni di interazioni nel periodo compreso tra l'8 dicembre 2023 e l'8 gennaio 2023, Fedez invece ne ha persi 3,1 milioni. Per l'influencer si tratta di un calo del 71% rispetto al periodo precedente, mentre per il cantante la perdita è pari al 37%. A tal proposito SocialData ha spiegato che il calo delle interazioni è dovuto molto probabilmente all'interruzione del flusso di pubblicazione, limitato al momento alle stories, dove però reazioni e diffusione sono visibili solo ai proprietari del profilo. E' da un po', infatti, che la coppia non pubblica post ma solo storie della durata di 24 ore.

La Ferragni negli ultimi giorni ha provato a ristabilire un contatto con i suoi seguaci, ma il suo ritorno non sarebbe andato benissimo: sempre SocialData ha notato come la storia dello scorso 3 gennaio non abbia generato nessun tipo di dibattito. E questo per diversi motivi, come un minor interesse del pubblico verso l'influencer, una minore emotività degli utenti sulla vicenda, la tipologia del contenuto postato.

Una lettura di questo fenomeno l'ha data Luca Ferlaino, partner di SocialData: "La decisione di Chiara Ferragni di non pubblicare più ha prodotto anche degli 'effetti collaterali', perché ha spostato parte della discussione sui canali social dei brand a lei associati, danneggiandola comunque". Per la sua analisi, SocialData ha dunque preso in considerazione anche i commenti comparsi sotto ai post di alcuni brand che in passato hanno collaborato con la Ferragni e che ora hanno deciso di smarcarsi: se da una parte c'è chi fa loro i complimenti per la scelta presa; dall'altra parte c'è chi si dice contrario, invitando al boicottaggio dei marchi che hanno messo fine alle collaborazioni.