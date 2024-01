Chiara Ferragni, Veronica Gentili picchia duro: "Come ha raggiunto la ricchezza"

13 gennaio 2024 a

Non sembra sorprendere più di tanto Veronica Gentili l'ascesa strepitosa e la caduta fulminante di Chiara Ferragni. Sul Fatto quotidiano, la giornalista e conduttrice de Le Iene verga un editoriale non proprio tenero nei confronti della influencer di Cremona travolta dallo scandalo dei pandori Balocco e della beneficenza assai poco trasparente.

La moglie di Fedez, sottolinea l'ex conduttrice di Stasera Italia, ricorda un celebre personaggio della letteratura moderna, Il Grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald, enigmatico affarista dalle fortune misteriosamente accumulate diventato simbolo del sogno americano, tra self made man e lati oscuri della bella vita e del jet set. Nel suo piccolo (ma fino a un certo punto), la Ferragni sembra averne incarnato la versione italiana ai tempi dei social.

Lei, come Gatsby, "ha costruito le proprie ricchezze senza che l’occhio del mondo potesse definire portata e traiettoria della sua scalata", sottolinea la Gentili. Con una differenza, però: "Mentre l’oscuro Jay ha scelto di sfilarsi dal cono di luce e di nascondersi all’ombra del proibizionismo, Chiara Ferragni ha costruito la sua fortuna proprio grazie all’approvazione sociale guadagnata mediante una costante esposizione sotto i riflettori".

"Senza ricchezza - chiosa la giornalista del Fatto - Gatsby non avrebbe mai ottenuto l’approvazione sociale, senza approvazione sociale Ferragni non avrebbe mai raggiunto la ricchezza", che per lei equivale a una ottima reputazione ottenuta, forse, anche attraverso qualche trucchetto come appunto quello di una beneficenza solo di facciata diventata non un "orpello morale" ma l'elemento centrale della sua operazione di marketing.

In altre parole, il "prodotto-Ferragni" non poteva prescindere da "nobili intenti e buoni sentimenti", secondo "un preciso disegno commerciale, volto a monetizzare la smania altrui di apparire nello stesso modo, migliori di come si è". Anche se, conclude la Gentili, l'ex blogger The Blonde Salad non è affatto l'unica, semplicemente l'ingranaggio più in vista di un intero sistema.