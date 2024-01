Chiara Ferragni assente alla sfilata di Gucci: si mette male?

12 gennaio 2024 a

a

a

Il pandoro-gate ha terremotato e non poco gli affari di Chiara Ferragni. Ma non solo, perché da settimane l'influencer preferirebbe il silenzio, social compreso. Non a caso l'imprenditrice digitale sarebbe stata assente anche alla sfilata di Gucci. Un dettaglio non passato inosservato, visto che in altri tempi non avrebbe mai mancato a quella che è l'apertura del calendario della Milano Fashion Week dedicata alle collezioni maschili per il prossimo autunno-inverno. Nel settembre scorso, Ferragni aveva invece preso parte con il marito Fedez, la madre Marina Di Guardo e le sorelle Valentina e Francesca al debutto creativo del nuovo stilista di Gucci, Sabato De Sarno.

Intanto, oltre al caso del pandoro, Ferragni deve fare i conti con Sanremo. In particolare, sulla multa da oltre 170mila euro inflitta dall’Agcom alla Rai per la pubblicità occulta realizzata da Amadeus e Ferragni a Instagram nel corso dell’ultima edizione del festival, Codacons e Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi (Assourt) hanno presentato oggi una formale istanza di mediazione presso Adr Center, organismo di mediazione e arbitrato che si occupa della risoluzione delle liti civili e commerciali.

"Perché deve esserci dietro un complotto": un brutale sfottò a Chiara Ferragni

"Con la nostra istanza - si legge - chiediamo ad Amadeus e Ferragni di risarcire gli utenti per i danni prodotti. La sanzione comminata dall’Autorità per le comunicazioni, seppur impugnata dalla Rai dinanzi al Tar del Lazio, ricade sull’azienda, la quale come noto è finanziata dai cittadini attraverso il canone".