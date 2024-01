In mezz'ora, Marco Damilano gela Elly Schlein: "No, non ce l'ha"

14 gennaio 2024 a

Si parla di elezioni europee a In Mezz'ora, il programma in onda domenica 14 gennaio su Rai 3 e condotto da Monica Maggioni. Qui a spegnere gli entusiasmi della leader del Pd c'è Marco Damilano, giornalista ben lontano dal centrodestra. "Schlein - si chiede prima di darsi già la risposta - ha una squadra da candidare in questo momento? No, non ce l’ha". E la situazione peggiora se si considera che "da molti anni tutti i partiti mandano al parlamento europeo figure che poi non fanno i parlamentari europei".

E questo varrebbe anche se a candidarsi fosse la stessa segretaria dem. Nonostante gli avvertimenti di Romano Prodi e la lettera di fuoco di alcune donne interne al partito, Schlein sembra tirare dritto. Eppure Paola De Micheli è stata chiara: "Penso che la candidatura di Elly Schlein alle prossime elezioni europee, senza mantenere il proprio seggio a Bruxelles, sarebbe un errore. Il Pd promuove candidature fittizie in un luogo istituzionale come il Parlamento Europeo, chiamato ad essere sempre più importante".

Per De Micheli Schlein non dovrebbe candidarsi perché "il Pd non è una forza leaderista ma un partito plurale, che si fida della sua segretaria senza che questo implichi un nostro assoggettamento alla personalizzazione generalizzata così in voga nella politica italiana". E come lei in questi giorni sono state tante a contestare l'eventualità di una discesa in campo di Schlein, da Alessandra Moretti fino a Laura Boldrini.