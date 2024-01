Massimo Giannini, la sparata su Meloni: "Né fascista né antifascista, ecco cos'è"

14 gennaio 2024 a

a

a

Ci risiamo. Ecco che a Che Tempo Che Fa si torna a parlare di fascismo. L'occasione? Quanto accaduto in via Acca Larentia e che nulla ha a che vedere con il governo. Eppure Massimo Giannini, ospite di Fabio Fazio nella puntata di domenica 14 gennaio sul Nove, prende la palla al balzo. "Giorgia Meloni non è fascista, ma non si dichiara neanche esplicitamente antifascista. Giorgia Meloni è semplicemente afascista".

Una tesi tutta sua, sulla quale prosegue: "E poiché governa in onore anche mio, che sono rigidamente antifascista, come la stragrande maggioranza degli italiani, questo non va bene". E a fargli eco ecco che arriva Annalisa Cuzzocrea.

Tornando sulla manifestazione che a Roma si è conclusa con il saluto romano, la giornalista ha tirato in ballo il centrodestra: "Pretendono che noi pensiamo, davanti a questa adunata, che sia normale, che non sia fascista, che sia un modo come un altro di celebrare i propri caduti e quindi non vogliono che se ne parli. Ma è assurdo che sia così". Eppure si tratta di una manifestazione che si tiene ogni anno e già accaduta con Gentiloni e Draghi al governo. All'epoca però tutti i muti. Ora invece...