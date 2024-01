Selvaggia Lucarelli e Ferragni, ballando fra i pm

17 gennaio 2024 a

Le "nemiche" Chiara Ferragni e Selvaggia Lucarelli riunite dai guai. Mentre le procure litigano per avere in mano i fascicoli relativi alla presunta truffa del pandoro, per cui l'influencer è finita sotto inchiesta, una slavina social (e forse anche legale) sta travolgendo l'opinionista del Fatto quotidiano dopo la morte della ristoratrice di Lodi. Le due stelle della Rete non brillano più, sottolinea Pietro Senaldi nel suo editoriale su Libero, e anzi ora ballano sì, ma fra i pm.