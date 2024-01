Bersani contro Meloni: "Governare non è il suo mestiere"

17 gennaio 2024 a

Giorgia Meloni è migliore dalla sua classe dirigente, è diversa da chi spara, da chi svela segreti istituzionali, da chi finisce sotto inchiesta per malaffare. Un refrain che non convince affatto Pier Luigi Bersani. Ieri sera, ospite di Giovanni Floris a diMartedì (La7), l'ex presidente Pd si dice convinto che presto "questo mito della Meloni verrà disvelato". Bersani ammette senza problemi che "Giorgia Meloni fa benissimo, con autorevolezza, il mestiere che faceva prima, cioè la capa dell'opposizione e di un partito".

"È capace di far polemica, capace di fare aggressività e vittimismo, capace di inchiodare gli avversari con una battuta riuscita. Dopodiché", puntualizza l'ex segretario Pd, "l'arte di governare no, non è il suo mestiere".

E la conferma, prosegue Bersani, starebbe nel fatto che "chi governa cerca persone capaci da mettersi attorno. Ma siccome lei pensa di essere più brava si circonda di fedeli. Ma se ti metti solo i fedeli non hanno bisogno di diventare capaci", conclude sconsolato il fondatore del partito democratico.