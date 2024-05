San Severo, crolla una giostra al luna park: si scatena il panico

21 maggio 2024 a

a

a

Precipita una giostra a San Severo e si sfiora la tragedia alla festa patronale della Madonna del Soccorso in provincia di Foggia. Tra i feriti ci sono nove bambini. Due in condizioni gravi sono stati trasportati all'ospedale di San Giovanni Rotondo. Gli altri sette, con ferite più lievi, sono invece ricoverati a Foggia e San Severo.

Il drammatico incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 22 al luna park di via Fortore a San Severo. Una giostra, ora sequestrata, sarebbe caduta per il cedimento di alcuni cavi. Così sarebbero precipitate per una decina di metri tutte le persone che c'erano sopra. Intanto, ad assistere alla tragica scena c'erano numerosi avventori che affollavano il luna park. Dopo il crollo, sono giunti sul posto i soccorsi, i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza tutta l'area interessata e le forze dell'ordine, già al lavoro per capire quale sia stata l'esatta dinamica dell'incidente. La Procura avrebbe aperto un'inchiesta per accertare le cause dell'accaduto ed eventuali responsabilità.

Per fortuna, stando a quanto trapelato finora, i bambini feriti non sarebbero in pericolo di vita. Tuttavia, avrebbero riportato diversi traumi per via della caduta da diversi metri di altezza. Al momento sarebbero tutti ricoverati e tenuti sotto controllo dal personale sanitario.