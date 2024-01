Pedretti, Selvaggia Lucarelli "scappa" dalle domande: "No perdonami"

17 gennaio 2024 a

Selvaggia Lucarelli evita le domande sul caso di Giovanna Pedretti durante la presentazione del libro di Francesca Fialdini "Nella tana del coniglio" a Milano. Quando qualcuno prova a chiederle della ristoratrice di Sant'Angelo Lodigiano, trovata morta domenica scorsa forse a seguito di un gesto estremo, la giornalista risponde seccata, anche se su Instagram - facendo riferimento alla presentazione - aveva promesso “una piccola riflessione sulle cose accadute in questi giorni”: "No perdonami stiamo parlando del libro di Francesca Fialdini, poi se vuoi la domanda me la fai dopo, sarebbe carino che parlassimo di disturbi alimentari (il tema del libro ndr). Non è rispettoso neanche nei confronti delle ragazze che sono qui. Poi io mi presto, mi immolo, se vuoi mi scarnifichi, però rispettiamo il tema. Abbiamo detto che il giornalismo deve rispettare la persona, allora proviamo a farlo".

"Sarebbe il caso di rispettare non me perché io posso anche essere maciullata in questo momento - prosegue la Lucarelli - però le persone che sono qui e sono venute ad ascoltare altro e a parlare di fame d'amore e non di fame di scoop". Alla fine dell'evento, poi, la giornalista ringrazia le persone presenti e va via, decidendo di non rispondere ai cronisti che intanto la seguivano verso l'uscita facendole delle domande sul caso Pedretti. "Ma perché quando ci hai davanti non rispondi Selvaggia?", le urla dietro una cronista.

