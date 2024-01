Selvaggia Lucarelli, "Madonna come vorrei": la sua frase sotto accusa

17 gennaio 2024 a

Una slavina su Selvaggia Lucarelli e il fidanzato Lorenzo Biagiarelli. Dopo la morte della ristoratrice di Sant'Angelo Lodigiano, l'opinionista del Fatto quotidiano potrebbe essere coinvolta nell'indagine per istigazione al suicidio in corso. Il sospetto è che Giovanna Pedretti, titolare della pizzeria Le Vignole, si sia tolta la vita per non aver retto alle pressioni social scaturite dalla denuncia dello stesso Biagiarelli per una (presunta) falsa recensione al suo locale.

Agli inquirenti, sabato la Pedretti aveva escluso di essere lei dietro a quella recensione, a cui aveva risposto diventando in Rete una sorta di eroina dei diritti di disabili e comunità Lgbtq. Biagiarelli aveva sostenuto che quella recensione fosse falsa, insinuando di fatto il dubbio che la ristoratrice avesse orchestrato tutto per guadagnare facile pubblicità positiva.

Dopo il suicidio della Pedretti, Lucarelli e Biagiarelli sono finiti nel tritacarne, ricevendo addirittura minacce di morte. Su X, l'ex Twitter, la condanna a certi toni aggressivi e inquisitori di Selvaggia è quasi unanime. E sono soprattutto gli ambienti più vicini a no vax e no green pass, con cui la Lucarelli aveva battagliato ferocemente nei mesi successivi, a riportare a galla alcuni tweet durissimi della stessa.

Uno, datato 26 febbraio 2021, recitava: "Madonna come vorrei che un virus che ti mangia gli organi in dieci minuti riducendoti a una poltiglia verdastra che sta in un bicchiere per vedere quanti inflessibili no vax restano al mondo", la sua "provocazione" contro gli anti-vaccino. E ancora, il video del suo scontro in piazza con quegli stessi esponenti.

Per finire, un tweet contro i sostenitori del dottor Giuseppe De Donno: "Vi ricordate il messia Giuseppe De Donno? Quel medico che salvava tutti con il plasma che chiamava 'proiettile magico', mentre Salvini e Le Iene insinuavano che siccome era una cura GRATUITA chissà, cielanakondono? Beh, lasciato l'ospedale, ora è medico di base a Porto Mantovano". Per la cronaca, De Donno si è suicidato nel lugno del 2021 per l'amarezza di considerarsi ostracizzato dal mondo della medicina italiana.