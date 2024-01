L'aria che tira, deiezioni e Matteo Salvini: "Non era voluto". La gaffe: Parenzo ferma tutto"

19 gennaio 2024 a

a

a

Momento di ilarità a L'Aria Che Tira. Nella puntata di venerdì 19 gennaio, Ilaria Capua torna a parlare del Covid. O meglio, del "coronavirus Mers". Quest'ultimo, spiega la virologa, è un virus del Medio Oriente che aveva come serbatoio i dromedari. "Anche questo virus - prosegue - è arrivato dai pipistrelli con le sue deiezioni che ha infettato dei dromedari e, siccome sono una parte importante nella cultura del Medio Oriente, le persone si avvicinano e ci sono stati questi focolai di polmonite...".

A quel punto David Parenzo la interrompe: "Scusi un attimo, mentre stava parlando di deiezioni e dromedari è entrato Salvini, non era voluto...". E ancora, il conduttore di La7 strappando un sorriso agli ospiti: "Siccome poi ci accusano di qualunque nefandezza, vorrei spiegare che non era voluta. Non vorrei si fosse creato un 'misunderstanding'... La notizia la regia ce l'ha dà quando appare". Salvini infatti si trova a Torino per l’inaugurazione della nuova linea ferroviaria Torino-Aeroporto-Ciriè-Germagnano.

"Al liceo, per schivare un esame...": Pregliasco-Parenzo, fango su Meloni malata | Video

Poco prima l'esperta ha messo in guardia sull'arrivo di una nuova pandemia. "I virus che sono nel serbatoio animale, siano essi virus influenzali, retrovirus come l'Hiv e coronavirus o altri, sono sempre lì che bussano alle porte di Homo sapiens. In paesi dove il contatto uomo-animale" è alto. "Quindi una nuova pandemia, mi dispiace dirlo, arriverà perché questa è biologia", ha ammonito prima di rincarare la dose: "Mi dispiace dirvelo però le pandemie accadono. Non è che siccome abbiamo avuto il Covid adesso le pandemia non arriveranno più".

"Non risponde". Sgarbi "scomparso", Parenzo gli telefona: cosa è successo | Guarda