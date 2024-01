Sgarbi "scomparso", Parenzo gli telefona: cosa è successo

15 gennaio 2024 a

Vittorio Sgarbi dov'è? Se lo chiede David Parenzo che, nella puntata di lunedì 15 gennaio de L'Aria Che Tira, lo attende in collegamento. Invano. Il critico d'arte infatti non c'è. "Pochi minuti e risolviamo il caso di Vittorio Sgarbi, le nostre telecamere sono dentro casa sua. Il telefono squilla ma lui non risponde, tutto alla grande...", spiega il giornalista. E ancora, prendendo tempo il conduttore di La7: "Il telefono squilla a vuoto, gli ricordo il nostro appuntamento".

Solo successivamente, dopo la pubblicità, sul maxi schermo in studio si vede il volto del sottosegretario alla Cultura. Parenzo passa subito alle domande. Ad aprire l'intervista la triste vicenda di Giovanna Pedretti, 59enne titolare della pizzeria Le Vignole di Sant'Angelo Lodigiano morta con ogni probabilità suicida. La sua risposta a una recensione di un presunto cliente su Tripadvisor era diventata virale. Il cliente si lamentava della presenza di gay e di un disabile nel locale e lei rispondeva ottenendo applausi da chiunque. Poi però è iniziata la bufera, con qualcuno che ha sollevato dubbi sulla veridicità della critica.

Da qui la domanda di Parenzo: "Quante volte la gente ti ha mandato a quel paese sui social?", "Sono più le volte che ho mandato a quel paese io nella mia lunga carriera, posso attendermi che qualcuno reagisca", replica in tempo record Sgarbi noto a tutti per i suoi dibattiti coloriti. Infine, il botta e risposta si sposta sul caso che vede coinvolto il sottosegretario: le indagini per il quadro rubato dal castello di Buriasco.

