Selvaggia Lucarelli attacca Concita De Gregorio: "Perché lei batte tutti"

"Concita De Gregorio batte tutti", attacca Selvaggia Lucarelli, in un lungo articolo pubblicato su Il Fatto quotidiano, in cui parla della bufera che si è scatenata su di lei dopo il suicidio di Giovanna Pedretti, la ristoratrice di Sant'Angelo Lodigiano che si è tolta la vita dopo essere stata accusata da Lorenzo Biagiarelli, in un post pubblicato sui social, di aver falsificato una recensione sulla sua pizzeria su Google.

La giornalista se la prende con molti colleghi, fra i quali Massimo Giannini e Candida Morvillo, ma soprattutto, appunto, con la penna de La Repubblica.

"Concita De Gregorio batte tutti", scrive la Lucarelli. "Secondo lei, ospite di Berlinguer (a Prima di domani, su Rete 4, ndr), un’inchiesta dura anni, questo non è giornalismo. E certo, anche se l’inchiesta si chiude prima bisogna farla macerare due annetti almeno, come le bucce d’uva".

Prosegue Selvaggia: "Qualcuno le risponde che quella su Ferragni era un’inchiesta e allora lei 'sì, ma anche lì, non bisogna personalizzare, bisogna denunciare il fenomeno'". E infine, conclude la Lucarelli: "'Solo i preti e i giudici possono giudicare'. In pratica io dovevo rivelare a Don Mazzi che alcuni influencer, sotto Natale, fanno i furbetti con un dolce inscatolato", ironizza con un tono amaro.