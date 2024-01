Marcello Sorgi stronca la sinistra: "Sardegna, sconfitta assicurata"

23 gennaio 2024 a

"Questo del centrosinistra è un laboratorio per essere sconfitti". Poche parole quelle di Marcello Sorgi, che bastano però a ridimensionare i piani di Pd e compagni in Sardegna. Parlando delle Regionali nella puntata de L'Aria Che Tira in onda lunedì 22 gennaio su La7, la firma de La Stampa si sofferma sulla scissione consumata a sinistra, dove in pista ci sono ben due nomi: Renato Soru e Alessandra Todde. Lo stesso Sorgi, ospite di David Parenzo, ricorda che "si sa che quando c'è un sistema maggioritario con più di un candidato da una parte la sconfitta è quasi assicurata".

In campo infatti Soru, fondatore di Tiscali nonché ex governatore della Regione in quota centrosinistra nel 2004 che corre con uno schieramento di liste autonomiste e indipendentiste ed ex esponenti del Pd. Dalla settimana scorsa però il suo schieramento deve fare a meno della formazione dei Progressisti, il partito di riferimento di Massimo Zedda, ex sindaco di Cagliari che ha deciso di sostenere la rivale Alessandra Todde. Numero due del Movimento Cinque Stelle, Todde è attuale deputata e in passato sottosegretaria e vice ministro del Mise e corre in alleanza con il Partito democratico e altre formazioni civiche.

Con il voto previsto per il 25 febbraio, nello schieramento di centrosinistra si consuma anche un’altra faida. E tutta familiare. A correre con il Partito democratico a sostegno di Todde c’è niente di meno di Camilla Soru, consigliera comunale dem a Cagliari e figlia di Renato. A nulla sono serviti gli appelli, Soru senior tira dritto.

