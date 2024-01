Matteo Bassetti, l'orrore delle minacce: "Sgozzare sua moglie", fuori nomi e cognomi

22 gennaio 2024 a

Matteo Bassetti ancora destinatario di minacce. Il direttore del reparto di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova è stato raggiunto da nuove intimidazioni. Tra queste quelle che riguardano la sua famiglia: "Voglio sgozzare sua moglie con una bottiglia. Se sgozziamo sua moglie a chi piacerebbe? Vedere una scrofa urlare mentre gli tagliamo la gola", è uno dei messaggi pubblicati su X da Bassetti per denunciare il caso e l'utente. "Purtroppo di questi messaggi ne arrivano ogni giorno - spiega all'Adnkronos - Continuo a essere oggetto di minacce e insulti. E non so neanche bene il perché".

Tempo fa, come lui stesso ha ammesso, aveva detto di preferire il silenzio ma ora sembra aver cambiato idea. "Avevo detto che non avrei mai più parlato dell'argomento no-vax, ma nella realtà sono più interessati gli altri ad attaccarmi. Quando riceverò minacce di questo tipo pubblicherò sempre i post con i nomi, cognomi e foto. Così, oltre le denunce penali, verranno messi al pubblico ludibrio", è la promessa.

Già in passato l'infettivologo se l'è vista brutta. Mentre il Covid preoccupava l'Italia, Bassetti veniva aggredito dal vivo. Accadeva in un locale di Santa Margherita Ligure. Qui, mentre trascorreva la serata insieme alla moglie e a un gruppo di amici, una coppia lo ha raggiunto e gli ha tirato addosso un cocktail. "Mi spiace che ci sia gente che ti butta addosso un bicchiere di ghiaccio perché hai detto che bisogna vaccinarsi", aveva commentato il primario genovese nella speranza che l’odio social contro di lui si attenuasse. E invece...