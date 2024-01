Elisabetta Piccolotti zittito dalla Tommasi: "Ma sono passati 10 anni"

24 gennaio 2024 a

a

a

Volano stracci tra Elisabetta Piccolotti e Paola Tommasi. Accade a DiMatedì il 23 gennaio. Al centro l'autonomia differenziata. "Noi di Alleanza Verdi e Sinistra abbiamo molto chiaro che voi avete cominciato dicendo di voler abolire le Regioni e ora volete abolire l'Italia unita". Immediata la replica della giornalista che ricorda che "era il 2014 e siamo nel 2024, sono passati dieci anni...".

Ma lady Fratoianni continua e su La7 tira in ballo gli italiani: "Non sono completamente obnubilati. Credo abbiano votato il centrodestra, perché fecero una campagna molto aggressiva sulle pensioni e non di certo per il premierato. Poi si ritrovano le pensioni peggiorate rispetto alla Fornero e il premierato che lo fate". Insomma, a detta della Piccolotti "gli italiani non volevano quello che Meloni sta facendo. In sostanza sta intervenendo solo sul potere e la sua solidificazione. E non sta intervenendo sulle questioni sociali".

"Squadristi. E la libertà?". La Piccolotti fuori controllo contro FdI: ecco che roba è la sinistra

La linea di Piccolotti sull'Autonomia è stata ampiamente espressa dal suo co-portavoce. Angelo Bonelli ha definito il sì al testo di Calderoli "un mero accordo politico tra Lega e Fratelli d'Italia, in cambio del sostegno al premierato che riduce i poteri al presidente della Repubblica, che si tradurrà in un abbandono totale del Sud, con gravi ripercussioni sulla sua economia, sanità e sviluppo complessivo. L'Autonomia differenziata comprometterà l'unità nazionale e la coesione sociale".