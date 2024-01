Elisabetta Piccolotti contro FdI: "Teatro di Roma, squadrismo di destra"

21 gennaio 2024 a

A sinistra monta il "caso Teatro di Roma" e anche Elisabetta Piccolotti non si sottrae alla tentazione di "fare cinema". La questione è presto detta: l'impasse nella nomina del nuovo direttore dell'importante istituzione culturale capitolina, in cui hanno voce in capitolo Comune di Roma, Regione Lazio e Ministero della Cultura, metteva a rischio i fondi ministeriali destinati allo stesso Teatro di Roma.

Così, anche su impulso di Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura alla Camera e responsabile cultura di Fratelli d'Italia, si è arrivati alla scelta del regista Luca De Fusco. Non condivisa, contestano i dem e una fetta di attori molto attivi a Roma (e tutti più o meno dichiaratamente di sinistra), dal regista Matteo Garrone a Elio Germano e Lino Guanciale, che hanno scritto una lettera contro il governo pubblicata da Repubblica.

Nel Pd si usano toni asprissimi: di atteggiamenti "teppistici" parla il deputato Matteo Orfini, si legge di Sangiuliano e Rocca "ostaggi" di FdI o "marionette in mano a Mollicone" in varie note del partito, con il gruppo dem a Montecitorio che annuncia la richiesta di "interrogazione urgente" in aula contro lo stesso Mollicone.

E la Piccolotti? L'esponente di Alleanza Verdi e Sinistra nonché moglie del leader Nicola Fratoianni parla, ancora una volta, di "squadrismo", tanto per cambiare. "Siamo al fianco del mondo della cultura e del teatro romano che manifesterà il suo sdegno per la nomina del nuovo direttore della Fondazione Teatro di Roma oggi pomeriggio, davanti al Teatro Argentina". "Un copione che non cambia e un ennesimo atto di squadrismo istituzionale - prosegue la parlamentare rossoverde della commissione cultura di Montecitorio -, la destra al governo non fa prigionieri e occupa ogni carica, senza curarsi del merito delle procedure democratiche". "Lo fanno in Rai - conclude Piccolotti - e lo fanno in ogni istituzione culturale, negando al mondo dell'arte due principi irrinunciabili: libertà e autodeterminazione". Libertà e autodeterminazione che, viene il sospetto, valgono finché si resta nel recinto progressista.