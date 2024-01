Aereo, il consiglio della hostess: "Non usate mai la carta igienica", una disgustosa verità

30 gennaio 2024 a

Quando viaggiate in aereo, dovete fare attenzione ad alcune cose: parola di una hostess, insomma una persone informata sui fatti. Lei si chiama Cher, serve in volo ormai da cinque anni, e su TikTok ha deciso di spendersi in qualche consiglio a chi prende un aereo. Perché non è tutto come sembra...

"Ecco le cose che non farei mai in quanto hostess da cinque anni", premette Cher, che si mostra in video mentre si trucca. Il primo consiglio? "Non indosserei mai dei pantaloncini corti. E ci sono un sacco di motivi, però essenzialmente sono due: sui voli si muore di freddo, e poi metti caso ci si trova nel mezzo di un'evacuazione e devi scendere giù per lo scivolo, finisci con il sedere bruciato", rimarca.

Dunque Cher suggerisce di lasciare almeno tre ore tra un volo e l'altro quando si prenotano i biglietti: "Ci possono essere ritardi, per un milione di ragioni diverse e la possibilità di non riuscire a prendere la connessione è molto alta, se ci sono meno di tre ore col volo precedente". Insomma, consiglio forse banale, ma di profondo buon senso.

Ma è l'ultima dritta della ragazza a lasciare stupiti i suoi seguaci: non usate mai la carta igienica che trovate nei bagni del velivolo. "Vi assicuro che mi asciugo dopo aver usato il bagno, ma se vi è mai capitato di esaminare la carta fornita negli aerei vedrete delle piccole gocce d'acqua, o almeno gocce che pensate siano di acqua - premette sorniona -. Non credo che dovremmo fidarci del fatto che gli uomini riescano a centrare la tazza normalmente, figurarsi a quell'altezza e con la turbolenza. Usate dei fazzoletti, invece", conclude Cher. Già, le ragioni per le quali suggerisce di non usare la carta igienica in aereo sono chiare. Anzi chiarissime.