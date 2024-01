Pier Silvio Berlusconi promuove il governo: "Tutti i dati positivi, sono ottimista"

31 gennaio 2024 a

a

a

"Ho una visione positiva dell’operato del governo": Pier Silvio Berlusconi lo ha detto in una conferenza stampa convocata a Cologno Monzese per illustrare i dati digital del gruppo, spiegando che il suo giudizio si basa sull’andamento dell’economia, visto che "tutti gli indicatori macro sono positivi: l’occupazione è ai minimi da anni, i consumi che tengono, le previsioni del Pil sono in miglioramento". "Questi dati, come imprenditore - ha aggiunto l'amministratore delegato di Mediaset - mi fanno essere ottimista per l’anno che stiamo affrontando". Parole che, per certo, saranno piaciute dalle parti di Palazzo Chigi. Parole che non saranno sfuggite a Giorgia Meloni.

Berlusconi ha poi illustrato i dati della sua azienda, spiegando che "la raccolta 2023 è stata positiva: siamo cresciuti del 2,8 di ricavi pubblicitari Italia, 2,1 senza mezzi terzi. Per quanto riguarda l’utile, supereremo i 200 milioni come MFE". E in un secondo momento ha annunciato uno dei prossimi obiettivi: "Puntiamo con coraggio e ambizione al progetto di costruire un broadcast paneuropeo". A tal proposito ha sottolineato che le basi già ci sono: "Siamo presenti e integrati in Spagna, abbiamo una quota rilevante in Prosiebensat, in Germania". Mentre sul mercato inglese ha detto: "E' ovvio che è interessantissimo, ma facciamo un passo alla volta". Altro progetto riguarda la fusione tra Ei Towers e Rai Way: "Bisognerebbe creare un campione italiano delle torri, siamo favorevoli al progetto di fusione tra Ei Towers (della quale Mediaset detiene il 40%, ndr) e Rai Way. Sarebbe una cosa giusta. Vogliamo la fusione da anni, non per il bene di Mediaset ma per il sistema".

Per quel che riguarda lo sport, invece, l'ad di Mediaset ha rivelato: "A maggio trasmetteremo le fasi finali degli Internazionali in chiaro sul 20 e su Italia 1, poi vedremo in base ai risultati di Sinner. Le scelte seguono una logica anche commerciale". E ancora: "La Champions ha portato importanti vantaggi e risultati e ci mancherà, ma oggi il calcio è inarrivabile per una offerta come la nostra in termini di costo dei diritti. Sostituiremo la Champions con una offerta di prodotti ’scripted’ sempre più completa. Prodotti legati all’intrattenimento e all’informazione dedicati ad un pubblico italiano".