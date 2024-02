PiazzaPulita, Crosetto contro Montanari: "Incapace di accettare la democrazia"

02 febbraio 2024 a

"Non vado mai in televisione, ho pensato di fare una telefonata per fare una precisazione, adesso tolgo il disturbo": Guido Crosetto lo ha detto in diretta a Piazzapulita, la trasmissione condotta da Corrado Formigli su La7. Il ministro della Difesa, infatti, ha deciso di intervenire in collegamento per fornire dei chiarimenti in merito al ruolo dell'Italia nelle guerre in corso in Ucraina e a Gaza, di cui si stava parlando nel talk con Paolo Mieli e Tomaso Montanari come ospiti. E proprio quest'ultimo è finito nel mirino di Crosetto: "La democrazia, secondo il professor Montanari, non prevede la possibilità che il governo dica la sua. Ha un'idea tutta sua di democrazia, chiuderebbe la bocca a tutti. Arrivederci, mi spiace che lei insegni ai giovani".

"Speriamo di vederla di persona la prossima volta", gli ha detto alla fine il conduttore, invitandolo di fatto in trasmissione. E il ministro ha risposto: "Sì ma in assenza di quel signore che ha dimostrato ancora una volta la sua incapacità di accettare la democrazia". "Non è questione di democrazia, qui ognuno dice quello che ritiene opportuno, come ha fatto lei, l'abbiamo fatta parlare nonostante esista un veto di due anni ormai del partito di Guido Crosetto a partecipare a questa trasmissione", ha chiosato Formigli.

