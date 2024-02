03 febbraio 2024 a

a

a

È morto Vittorio Emanuele di Savoia. In una nota la Real Casa di Savoia annuncia la scomparsa: “Alle ore 7.05 di questa mattina, 3 Febbraio 2024, Sua Altezza Reale Vittorio Emanuele, Duca di Savoia e Principe di Napoli, circondato dalla Sua famiglia, si è serenamente spento in Ginevra. Luogo e data delle esequie saranno comunicati appena possibile”.



Notizia in aggiornamento