Vittorio Emanuele, febbre alta e ricovero: cos'è successo nei suoi ultimi giorni

Gli ultimi giorni prima della morte Vittorio Emanuele di Savoia li ha trascorsi in ospedale. Insieme a lui la moglie Marina Doria. Già negli ultimi due anni aveva imparato a convivere con due protesi al femore che lo avevano costretto alla sedia a rotelle. I più duri per lui, però, sarebbero stati gli ultimi due mesi di vita, come riporta il Corriere della Sera. Pare che già a Natale il principe mai diventato re non sia stato bene, con febbre alta persistente. La notizia del ricovero Vittorio Emanuele non l'avrebbe presa per niente bene. Avrebbe preferito restare a casa con Marina al suo fianco.

La febbre che continuava a salire, tuttavia, ha poi reso necessario il ricovero. E sua moglie Marina gli è sempre stata accanto, facendo la spola con Ginevra. In ospedale, il principe sarebbe stato trattato con antibiotici per contrastare l'infezione, si legge sul Corsera. E negli ultimi due giorni ci sarebbero pure stati segni di miglioramento. Cosa che avrebbe spinto Vittorio Emanuele a chiedere una sorta di ufficio provvisorio nella sua stanza di ospedale. Purtroppo, però, alla fine c'è stato un ulteriore peggioramento.

L'ultimo messaggio di Vittorio Emanuele: cosa c'è nel suo "testamento"

In generale, comunque, gli ultimi anni sarebbero stati particolarmente difficili per il principe: anche all’ultimo grande ritrovo di Casa Savoia ad Altacomba nel 2023 per ricordare l’anniversario della morte di Umberto II, nel marzo del 1983, Vittorio Emanuele era arrivato spinto su una sedia a rotelle.