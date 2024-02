DiMartedì, la battutaccia di BersanI: "Se la Meloni ha il fisico lo faccia"

07 febbraio 2024 a

Pier Luigi Bersani è categorico sulla vicenda di Ilaria Salis: "Vergognosa", tuona l'ex segretario del Pd dal salotto di Giovanni Floris su la7. È incredibile che in un Paese europeo si possa assistere a quelle scene".

"Scene che solo Lollobrigida non ha visto", ironizza il dem prima di tornare serio e complimentarsi con il papà della maestra italiana detenuta in condizioni disumane nelle carceri ungheresi. "Ha ragione il padre di Ilaria", dice Bersani concordando sul fatto che "adesso il problema è fare in modo che questa ragazza torni a casa e possa sottrarsi a una legislazione chiaramente illiberale".

"Ritengo tutti i mezzi sono buoni", insiste Bersani facendo notare che "è inutile adesso invocare i criteri, le regole europee: è un Paese che se ne frega". Per il fondatore del Pd la premier Giorgia Meloni "deve mettere a frutto l'amicizia" con il primo ministro ungherese Viktor Orbán.



"Non si preoccupi di turbare l'amicizia", suggerisce il dem che poi lancia la sua sfida alla presidente del Consiglio: "Se ha il fisico chieda all'amico di rientrare nella normalità democratica e umana". "Con i loro modi, le loro regole aggiustandole come ritengono", conclude Bersani, "ma lo facciano".