Fuori dal coro, morta Carlotta Dessì: tremendo lutto per Giordano e Mediaset

07 febbraio 2024 a

a

a

Tremendo lutto nel mondo Mediaset: è morta a soli 35 anni Carlotta Dessì, giornalista che ha lavorato per Pomeriggio 5 e per Fuori dal Coro, a fianco di Mario Giordano.

Sul suo profilo Twitter, sono molte le clip dei suoi servizi per il programma del mercoledì sera di Rete 4, compresa una immagine commovente di poche settimane fa, che la ritrae sorridente in sedia a rotelle, con Giordano accovacciato accanto e abbracciato a lei. "3.1.24. Il giorno della ripartenza. Della nuova cura. Come se si cominciasse ora", scriveva Carlotta.

L'ultimo post risale invece a tre settimane fa: "Questo regalo è arrivato qualche giorno fa. 'Non temere', mi ha scritto la mia adorata Simonetta. E in queste due parole ho capito che c'è tutto il senso della mia vita. Ah, la vita. Quanto la cerchi, quando tocchi per mano la sofferenza e la malattia. Sentendoti pure egoista. La paura fa tremare e la mente viaggia. Ma 'non temere', Carlotta".

Sarda di nascita ma da tempo trapiantata a Milano, la Dessì da mesi lottava con una grave malattia. La giovane cronista aveva scoperto di essere malata lo scorso agosto e in pochi mesi le sue condizioni sono precipitate, nonostante le cure praticamente immediate. Prima lavorare a Mediaset, era stata in video per Sky Tg24 e. nel 2020 era stata premiata con Premio Giustolisi intitolato alla memoria di Franco Giustolisi insieme ad altri colleghi, per il lavoro sul campo fatto in tempo di Covid e pandemia. Alla famiglia di Carlotta e ai colleghi le condoglianze di tutta la redazione di Libero.