Daniele Novara: "Per essere adulti davvero liberi scrivete il vostro romanzo educativo"

Esce il nuovo saggio di Daniele Novara Non sarò la tua copia- Liberarsi dai pesi dell’infanzia per costruire la vita che desideriamo (Bur Rizzoli, pag 224). Il pedagogista, come spiega in una intervista di Eliana Giusto su Libero, "per realizzare i nostri desideri e vivere la nostra vita dobbiamo fare i conti con la nostra storia e analizzare l'educazione ricevuta", cominciando per esempio a scrivere l'incipit del nostro romanzo educativo.

