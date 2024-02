Chiara Ferragni, Tod's? Record di assenze (e 62mila euro): altri imbarazzi

08 febbraio 2024 a

a

a

Chiara Ferragni avrebbe totalizzato non poche assenze nelle riunioni con Tod's, dove è consigliera di amministrazione. Stando a quanto riportato dal Sole24Ore, l'imprenditrice digitale, entrata nel cda dell'azienda il 21 aprile del 2021, nel suo primo anno da consigliera sarebbe stata assente cinque volte su sei; nel 2022 avrebbe presenziato a due degli undici incontri calendarizzati; mentre per quel che riguarda il 2023 i dati non sarebbero ancora disponibili. Per il suo ruolo nel cda, invece, avrebbe ricevuto - come si legge sempre sul Sole24Ore - un totale di 62.200 euro.

Diego Della Valle, ad del gruppo Tod's, incalzato dai giornalisti sul caso giudiziario che riguarda l'influencer durante la presentazione della nuova collezione, ha ribadito che sarà la magistratura a chiarire "cosa è successo" e che "quando lo dirà" il gruppo prenderà "una posizione precisa e coerentissima". Il numero uno di Tod's, inoltre, ha sottolineato che la Ferragni "è sempre stata correttissima" e "molto collaborativa" e che "quando c'era da sponsorizzare qualche progetto sociale lo ha sempre fatto".

"Pensati libero"? Sanremo, la reazione di Chiara Ferragni spiazza Fiorello

Intanto, dopo l'iscrizione dell'influencer nel registro degli indagati con l'ipotesi di truffa aggravata, alcuni brand come Safilo e Pigna hanno interrotto i rapporti di collaborazione con lei. I casi finiti nella bufera sono quelli del pandoro "Pink Christmas" con Balocco, delle uova pasquali con Dolci Preziosi e della bambola Trudi.