Geolier, Roberto Saviano la butta in politica: "Complotto dei napoletani? Dai, vi siete presi tutto"

Cala il sipario sul Festival di Sanremo 2024. E una notizia è che non ha vinto Geolier, il rapper napoletano che, trascinato dal suo popolo, si era imposto nella serata delle cover e si era presentato alla serata finale della kermesse da primo in classifica. Quando Amadeus ha letto la graduatoria all'inizio della serata di ieri, sabato 10 febbraio, altri fischi e "buu" all'Ariston, così come la reazione è stata scomposta in sala stampa, tra contestazioni e insulti all'artista.

Ma, alla fine, il peso della sala stampa si è fatto sentire: Geolier, appunto, secondo in classifica. La polemica, però, continua. E la stessa polemica, prima della conclusione del Festival, la alimentava Roberto Saviano, sui social, con un intervento scomposto con sfumature politiche. Anzi, molto più che sfumature.

Mister Gomorra infatti si sfogava: "Geolier è stato molto votato? E quale sarebbe il problema? State forse pensando al complotto dei napoletani? Eddai, vi siete presi tutto quello che potevate, con il criterio della spesa storica avete di fatto reso impossibile ogni crescita e miglioramento al Sud - sterzava il discorso -. Oggi con l’autonomia differenziata si realizzerà, per legge, la rimozione della Questione meridionale e rompete le scatole a Geolier? Ma truateve na fatica, perché quella che avete vi lascia troppo tempo libero da sprecare in fesserie", sparacchia Saviano. Già, riesce a "sfruttare" Geolier per arrivare alla "rimozione della Questione meridionale" attraverso l'autonomia differenziata, il piano del governo e da anni cavallo di battaglia della Lega.

Ma non è finita. Saviano aggiungeva: "La Rai di governo, poi, ha cercato di rendere Sanremo il più sterile possibile e invece l'arte è arte, e ha saputo trovare la via per mostrare il Paese, quello vero", concludeva Saviano. Altro attacco scomposto, gratuito: in che modo il governo avrebbe tentato di "sterilizzare" Sanremo, francamente, lo sa soltanto lui. Di certo c'è soltanto che Saviano, con questo video, non ha certo portato bene a Geolier: dopo aver incassato il sostegno dello scrittore, ecco che l'artista partenopeo è finito secondo. Una sorta di "bacio della morte"...