Lorenzo Biagiarelli rompe il silenzio: "Non chiedo scusa per la morte di Giovanna e non torno in tv"

Passata la buriana, Lorenzo Biagiarelli rompe il silenzio e torna sui social con un video pubblicato sul suo profilo Instagram in cui si sfoga per il caso di Giovanna Pedretti, la ristoratrice che si è tolta la vita nel lodigiano.

"Dopo settimane di silenzio, ho bisogno di raccontare per la prima e ultima volta quello che mi è successo nell’ultimo mese, per chiudere questa storia che è triste da qualunque lato la si guardi. Grazie a tutti quelli che avranno voglia di ascoltare, e anche a tutti quelli che mi sono stati vicini con un pensiero o una parola gentile", scrive il food-blogger e compagno di Selvaggia Lucarelli.

"Non posso e non voglio chiedere scusa per la morte di Giovanna Pedretti: se lo facessi, sarei uno di quelli che usa la sua morte a mio vantaggio, per riabilitarmi - prosegue Lorenzo Biagiarelli nel video -. Preferisco mantenere la via del sospetto per il caso della ristoratrice di Lodi e non torno nel programma su Rai 1 a È sempre mezzogiorno!". E ancora: "Mi tengo stretta la solidarietà dei tanti che hanno capito quale gioco si stava giocando".

Quindi conclude: "PS. Chiedo ai giornali, che già hanno cominciato, di non riportare brandelli di questo video distorcendone il significato o inventandosi virgolettati".