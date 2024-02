Fedez al giudice: "Sono nullatenente". Scatta l'esposto alla GdF

15 febbraio 2024 a

a

a

Fedez vive in un mega appartamento a Citylife con la moglie Chiara Ferragni e i figli Leone e Vittoria, gira in Lamborghini, compra orologi preziosi, vestiti griffati e fa viaggi di lusso ma si dichiara "nullatenente". Lo ha affermato lo stesso rapper milanese di fronte al giudice durante un procedimento per diffamazione datato novembre 2020. A riportare la notizia è il sito de La Repubblica.

L'udienza, in piena pandemia, è telematica e Fedez parla in aula mentre è in video-collegamento. Il giudice pensa di aver sentito male, che l'audio abbia dei problemi e chiede alla collaboratrice una conferma. Il rapper insiste e ripete: "Nullatenente". Poi precisa: "È tutto intestato alle mie società".

"Chiara Ferragni candidata col Pd. Ma...": un clamoroso retroscena

L'inchiesta della Procura di Milano era partita dopo la querela per diffamazione presentata dal Codacons ma la denuncia si era poi conclusa in un nulla di fatto. Federico Leonardo Lucia (vero nome di Fedez) non ha commesso alcun reato.

Ma attenzione, perché quella dichiarazione davanti al giudice non è passate inosservata e l'associazione dei consumatori "lo scorso 12 febbraio ha inviato alla Guardia di Finanza di Roma e Milano un esposto, scrivendo che quanto riportato risulterebbe 'importante tenendo presente quanto dichiarato dallo stesso Fedez che, sentito in atti dall’Autorità Giudiziaria, dinanzi alla domanda se fosse intestatario di beni, ha risposto no, ho tutto intestato alle mie società'", si legge nell'articolo.

"123 mila euro di tasca propria". Selfie Ferragni-Amadeus-Morandi, chi rischia grosso

Quindi il Codacons chiede "di fare luce sulle società riconducibili al rapper". Fedez al momento, contattato tramite il suo avvocato, non commenta.