Striscia, "123 mila euro di tasca propria": selfie Ferragni-Amadeus-Morandi, chi rischia

13 febbraio 2024 a

a

a

Striscia la Notizia torna a parlare del selfie scattato durante lo scorso Sanremo tra Chiara Ferragni, Amadeus e Gianni Morandi. Proprio nei giorni scorsi il tribunale amministrativo ha sanzionato la Rai con una contravvenzione da 123 mila euro comminata dal Garante per la concorrenza. Una sentenza, spiega l’inviato del tg satirico di Canale 5, con cui le toghe amministrative hanno richiesto l’invio del fascicolo alla magistratura contabile.

E così la Corte dei conti ha ufficialmente aperto un’inchiesta per omessa vigilanza. L’obiettivo? Stando all’inviato Pinuccio capire chi sia il responsabile di quanto accaduto sul palco dell’Ariston quando conduttore e co-conduttori avevano inquadrato i propri profili social in diretta nazionale, dando vita a un elevato incremento del numero di followers. Numeri che potrebbero essersi tradotti in guadagni per i tre. Addirittura, spiega Striscia, lo scopo sarebbe quello di individuare chi ha dato il via libera al siparietto. Una volta trovato, se ritenuto responsabile e responsabili di omissione di vigilanza, potrebbe dover pagare di tasca propria i 123 mila euro, cioè la multa inflitta alla Rai dall’Antitrust.

Video su questo argomento "Se lo chiede Chiara Ferragni?". Lucci, agguato ad Amadeus: attimi di gelo in sala stampa | Video

Sempre Striscia, con Valerio Staffelli, aveva raggiunto il conduttore di Sanremo con un bel Tapiro d’Oro. A riguardo Amadeus non si era sottratto alle domande, spiegando che "è una bella multa, ma la strategia non è stata di Chiara Ferragni. Se pagheranno gli italiani? Eh, vediamo, però la Rai ne ha intascati tanti di soldi grazie alla pubblicità data anche dai social. E così capiremo se questi 175 mila euro dovrò pagarli io. Capiremo con la Rai, cosa deciderà di fare. Non so darti una risposta al momento“.