Travaglio e Fedez, lite sulla Lucarelli: "Sappiamo tutti perché ti sta sui cog***"

Ancora scintille tra Fedez e Marco Travaglio. Terreno dello scontro la puntata di Muschio Selvaggio di lunedì 19 febbraio. I due discutono su Selvaggia Lucarelli e, in particolare, sul suo "giornalismo selvaggio". "Sapete quanti articoli sono stati dedicati a Chiara Ferragni al caso Balocco a dicembre? 6492. Alla guerra in Palestina? 4300. Sui femminicidi? 1300. Questo è un termometro di una stampa sana?", domanda Fedez. E Il direttore del Fatto Quotidiano non attende a replicare: "Chiara Ferragni ha 30 milioni di follower, è chiaro che qualsiasi cosa le succeda...". E ancora: "Possiamo segnalare come funzionano i social e prendere le nostre contromisure: io i social li uso per segnalare mie iniziative o del giornale, non per continui interventi ai quali le persone rispondono perché vedono il nome e non quello che c'è scritto. I social sono come il sifone a 'u', se ci butti me*** prima o poi ti torna in faccia".

Ma il rapper non è d'accordo e torna sulla Lucarelli, che ha dato il via all'inchiesta sul caso Balocco: "Noi abbiamo intervistato Matteo, il ragazzo attaccato da uno squalo in Australia. Selvaggia Lucarelli ha fatto un'inchiesta sulla raccolta fondi creata dagli amici. Da quello che si evince o perlomeno da quello che abbiamo constatato, lo strumento giornalistico viene usato in maniera tale da diventare pericoloso". Finita qui? Niente affatto. Travaglio, premettendo che "non mi piace fare processi agli assenti. Sappiamo a tutti che a Fedez sta sui co***ni la Lucarelli perché ha beccato Chiara Ferragni...".

Da qui la replica del rapper: "No, Selvaggia Lucarelli. Se hai 1,3 milioni di follower hai una responsabilità. Io non ce l'ho con Selvaggia Lucarelli per il caso Balocco, io ce l'ho più per il fatto che lei e Serena Doe hanno asserito che sono guarito da un cancro al pancreas perché sono ricco". Ma Travaglio rincara la dose: "Ha beccato Chiara Ferragni... Non riesci a uscire da questo loop... Trovo ridicolo che con tutti i problemi della stampa italiana ve la prendiate con una che dice sempre la verità... Continui a chiamarla falsa giornalista, non mi risulta tu sia giornalista o pubblicista. Che titolo hai per dare lezioni di giornalismo ad una giornalista che vale molto più di tanti iscritti? È la tua fissazione, perché ha trasformato la tua compagna in Wanna Marchi. Questa è la verità".