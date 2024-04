L'aria che tira, scontro Azzaro-Ravetto: "Svegliandosi alle 6...", "Capisco che facciamo paura"

09 aprile 2024 a

Duro scontro tra Angela Azzaro dell'HuffPost e Laura Ravetto della Lega nello studio di David Parenzo a L'Aria che tira su La7. Il conduttore stava parlando dell'ultimo sondaggio realizzato da Swg, con particolare riferimento alla vicinanza tra Lega e Forza Italia, quando si è rivolto alla Ravetto chiamandola Azzaro. Mentre la deputata ha riso, la giornalista invece è subito partita all'attacco: "Lei ha parlato un quarto d'ora quindi magari...".

"No prego, sentiamo l'opinione dell'Huffington Post", ha replicato la leghista. Ma la Azzaro ha insistito: "No, lei è più importante, essendo parlamentare e svegliandosi alle 6 ha più diritto di me di parlare. Parli lei che è parlamentare, a proposito di democrazia". "Pensavo fosse una domanda retorica rivolta all'Huffington Post, così super partes...", ha tagliato corto la Ravetto. Che quindi ha preso la parola sul tema del sondaggio: "Perché non c'è il tema politico? Perché non c'è ancora il voto, quindi nonostante le vostre aspirazioni... Visto che di là si massacrano, adesso in Piemonte Conte ha addirittura proposto la sua candidata...".

Qui lo scontro Azzaro-Ravetto a L'Aria che tira

"Quello che non capite - ha proseguito la Ravetto - è che il centrodestra anche quando ci sono le competizioni elettorali di natura proporzionale, e quindi è normale una competizione tra partiti, ha però una differenza estrema rispetto a loro: noi sui valori siamo uniti, quindi potremmo pure farci un po' di competizione ma è a chi fa di più non a chi fa di meno, come fanno loro. Capisco che facciamo paura alla sinistra". La Azzaro, invece, ha detto: "La mia non era una dissertazione di parte, io facevo un'analisi politica, secondo me esiste un problema Lega, proprio di collocazione all'interno del centrodestra".