Max Mariola, lo chef star: "Carbonara a 28 euro"

Sui social è una star: Max Mariola, con i suoi video, ha fatto appassionare alla cucina migliaia di persone. Le sue ricette, realizzate fieramente nella cucina o nel terrazzo di casa, hanno conquistato il web. Un successo travolgente fin dal 2018, quando ha deciso di iniziare a postare video su Facebook e Youtube. E quando l'utenza di queste piattaforme si è spostata verso TikTok, lui non ha perso tempo e si è buttato sui video in verticale.

Dopo anni tra televisione e social, nel 2024 ha deciso di aprire il suo ristorante a Milano. "Mia moglie, il grillo parlante, ripeteva: non sei un cuoco se non hai un ristorante" ha detto in un'intervista al Corriere della Sera. Attese lunghissime per poter prenotare un tavolo a cena che però non lo hanno messo al riparo da qualche critica. Prima fra tutti, il costo del menù. In particolare, a destare scalpore, è stato il prezzo della pasta alla carbonara: "La mia carbonara costa 28 euro, ma è fatta al tavolo: non è solo un piatto, è uno show. La spesa media è di 60 euro a testa, bevande incluse. In zona è un prezzo basso: bisogna pensare a quanto costano qui un cameriere, l’affitto".

Del resto, la sua idea su come dovrebbe evolvere la cucina italiana è chiara: "Dovrebbe puntare a diventare l’alta moda del cibo: mantenere le produzioni e le quantità attuali, ma alzando i prezzi". A chi gli fa notare che così tante persone non potrebbero più permettersi il ristorante, lui risponde con la ricetta della stagionalità: "Non si deve comprare per forza il salmone, va bene lo sgombro. E non bisogna comprare gli asparagi a dicembre, ma il broccolo. A Natale trovi le ciliegie del Cile: costano chissà quanto e non sono sostenibili! A chi le compra, e magari ha pure la borsa della spesa ecologica, vorrei dare le botte sulle mani".