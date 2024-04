Berlusconi, il video di Marta Fascina per il 25 aprile

26 aprile 2024 a

a

a

Una scelta molto "politica", quella di Marta Fascina, che ha deciso di celebrare il 25 aprile pubblicando su Instagram un commovente video di Silvio Berlusconi, fondatore di Forza Italia, ex premier e soprattutto suo compagno morto il 12 giugno del 2023.



Di fatto, una carrellata di alcuni dei passaggi più significativi della carriera istituzionale del Cav, in versione "trascinatore di folle". Dalla discesa in campo del 1994 all'ultimo discorso pronunciato in Senato nel 2022, dall'intervento al Congresso Usa al discorso del 'predellino' a Milano, passando per i vertici internazionali e i giuramenti dei governi di centrodestra al Quirinale: nella clip pubblicata dalla deputata azzurra scorrono le immagini di alcuni dei momenti più significativi della vita politica del Cavaliere. "Solo tu! Unico e ineguagliabile", scrive a corredo del video l'ultima compagna di Berlusconi, chiudendo il post con un cuore rosso per il compianto leader. salutato da decine di commenti di utenti pieni di affetto e devozione.

"Questo 25 aprile è una grandinata di retorica". Giampiero Mughini, lezione alla sinistra

Significativo, tra l'altro, che la celebrazione di Berlusconi nel giorno della Liberazione, quello in cui quando era a Palazzo Chigi (e non solo) lo vedeva al centro di tanti attacchi spesso strumentali da parte della sinistra sul tema del fascismo, oggi registri esclusivamente giudizi nostalgici, senza l'ombra di contestazioni. Qualche esempio? "L'unico che ha amato davvero l'Italia", scrive una follower. "Pazzesco! - aggiunge un altro utente - Ricordo l'ottimismo e la speranza che riusciva a trasmettere. Grazie a te Marta per aver reso questo amore immortale". Bastano così pochi secondi per ammutolire, almeno per qualche ora, gli eterni anti-Cav.