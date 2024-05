Milan, "accordo tra Bayern e Theo Hernandez": bomba di mercato sui rossoneri

06 maggio 2024 a

Non solo una stagione deludente, che ha visto il Milan fuori da tutti gli obiettivi di stagione ad aprile. Ma ora i tifosi rossoneri devono fare i conti anche con il mercato in uscita. Secondo le voci arrivate dalla Spagna, in particolare da El Mundo Deportivo, il Bayern Monaco, che è alla ricerca di un nuovo terzino sinistro visto che Alphonso Davies è destinato ad andare al Real Madrid, ha in mano il sì di Theo Hernandez e ora tratterà con il Milan per arrivare a un accordo per l'acquisto del cartellino del francese. Solo in caso di intesa con il club di via Aldo Rossi, i tedeschi darebbero il loro ok alla partenza di Davies verso i Blancos.

Ma Theo, sempre secondo il quotidiano catalano, non è solo apprezzato dal Bayern Monaco — che comunque ha la preferenza del francese vista la presenza del fratello Lucas — ma anche del Manchester United, del Chelsea e dell’Al-Hilal, il club dell'Arabia Saudita dove gioca Neymar Jr.. Per il Milan non esistono incedibili, come ha dimostrato l'estate scorsa la cessione di Tonali, quindi in caso di offerta irrinunciabile si lascerebbe partire il terzino, in rossonero dall’estate 2019.

Intanto proseguono i discorsi-panchina per il post-Pioli. La strada che a oggi sembra più concreta è quella di Sergio Conceição, che ha un contratto fino al 2028 con il Porto ma parlerà con il d.s. Andrés Villas Boas per liberarsi prima. Resiste in secondo piano il nome di Fonseca, ex allenatore della Roma. E poi non sono mancati i sondaggi per De Zerbi, Motta, persino Sarri. Senza dimenticare Van Bommel. Forse solo una cortina di fumo per depistare, più probabilmente invece una mancata unità di intenti, secondo Sportmediaset. I tifosi vogliono invece un solo nome, quello di Antonio Conte, che vorrebbe però poteri centralizzati su di lui, filosofia non apprezzata da Cardinale e dagli altri vertici (escluso Ibrahimovic). Per questo Conceição potrebbe stimolare, considerando l’esperienza europea e la qualità nel saper lanciare i giovani.