Giorgia Meloni, la foto privata su Instagram: Ginevra, "la mia forza e sostegno"

Un biglietto poggiato sulla scrivania di Palazzo Chigi con su scritto in pennarello rosa: "Mamma ti amo", accompagnato da un cuoricino e una emoticon sorridente, rosa anche quelli.

A pubblicare il post sul suo profilo Instagram è stata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha accompagnato lo scatto - con un chiaro riferimento alla figlia Ginevra - con questo messaggio: "La mia forza e il mio sostegno. Sempre".

Giorgia Meloni si è separata da Andrea Giambruno, papà della sua Ginevra. E a gennaio, parlando con i giornalisti in conferenza stampa alla Camera, del ruolo di presidente del Consiglio e di madre, aveva detto: "Io sono premier, considerata tra le donne più affermate in Italia, ma se mi chiedessero cosa scegliere tra mia figlia Ginevra e la presidenza non avrei dubbi, come qualsiasi altra madre non ho dubbi".

E ancora, aveva osservato allora la premier. "La maternità ti regala qualcosa che nessun'altra cosa ti può dare, ma non condivido che un traguardo possa togliertene un altro". Quindi la Meloni aveva concluso: "Ursula von der Leyen ha sette figli, Roberta Metsola ha quattro figli: si può fare".