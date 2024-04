Chiara Ferragni, le ultime drammatiche 48 ore: ecco cosa si è abbattuto sull'influencer

30 aprile 2024 a

La valanga continua a ingrossarsi, in modo inquietante, almeno per Chiara Ferragni. Già, perché se il rumore degli scandali, dal pandoro in giù, pare essersi sopito, le conseguenze delle stesse vicende continuano ad essere pesantissime. Il tutto mentre l'influencer ha lasciato l'Italia, solo per una vacanza: si trova a Los Angeles insieme ai suoi amici più stretti, ma senza Fabio Maria D'Amato, il braccio destro o forse ex braccio destro: secondo Il Messaggero, infatti, presto potrebbe lasciare il gruppo della Ferragni.

Ma si diceva: le conseguenze. Dopo il caso-Balocco, il profilo Instagram di Chiara Ferragni, cuore pulsante della sua attività imprenditoriale, continua a perdere follower. In modo massiccio. Prima del caso, ora anche giudiziario, i seguaci della Ferragni erano infatti 29.732 milioni, mentre ora sono 29 milioni tondi tondi.

Insomma, ha perso la bellezza di 700mila seguaci. Ma è un dato, in particolare, a fare impressione. Ed è il dato relativo ai soli ultimi due giorni. Infatti, 48 ore fa, il profilo Instagram della Ferragni aveva 29.1 milioni di seguaci, ora come detto 29 tondi tondi. In due giorni, questa la sostanza, ha perso 100mila follower. Cifre, come detto, davvero pesantissime.