DiMartedì, Luca e Paolo stroncano Elly Schlein: "Doppio stipendio!". La reazione della leader Pd

Ospite in studio da Giovanni Floris a DiMartedì, nella puntata in onda su La7 martedì 30 aprile, ecco Elly Schlein, la segretaria del Pd neo-candidata alle Europee, anche se il suo nome non sarà sul simbolo, così come la stessa segretaria dem avrebbe voluto. Ed Elly, come tutti gli ospiti della trasmissione, deve passare per le forche caudine di Luca e Paolo, il duo comico che anima DiMartedì e che non le riserva alcuno sconto.

Ecco dunque lo sketch, con la voce di Luca Bizzarri fuori campo e Paolo Kessisoglu nei panni della Schlein. "Finalmente ha sciolto le riserve: correrà alle Europee", lo imbecca Luca. E Paolo-Schlein: "Corro... non diamo false speranze, diciamo che mi appropinquo. All'inizio ero titubante, poi mi sono detta: è giusto un maggior contributo". "Darlo?". "No, prenderlo! Prendere un doppio stipendio, mica pataccate. E poi senta, mi sono detta, già che ci sono...". "L'occasione fa l'uomo ladro", aggiunge Bizzarri. "No, quello è Piero Fassino", riprende il filo Kessisoglu. "Lasciamo perdere", aggiunge la voce fuori campo. E la finta-Schlein: "Non sa quante volte glielo abbiamo detto: lascia perdere, lascia stare quel profumo".

Tra una battuta e l'altra, la telecamera indugia sul volto di Elly, che si spende in grasse risate, forse per esorcizzare gli sfottò. Si passa poi al generale Roberto Vannacci, nel mirino della Schlein che ha lanciato la grottesca campagna-social "ignoriamolo". Risultato? Non si fa che parlare di Vannacci e il Pd non fa altro che incassare sfottò per gli autogol. "Vannacci? Ragazzi, ignoriamolo! Non possiamo star qui a parlare del generale più famoso in Italia. Non nominiamolo, sennò sembra che siamo ossessionati", riprende Kessisoglu. "Ossessionati da chi?", "Da Vannacci... soccia, l'ho detto", conclude la finta Schlein. Mentre quella vera, probabilmente con più di un filo di imbarazzo, continuava a ridere.

