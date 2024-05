Mario Giordano, italiano pestato a Miami: "Non solo il fascista Orban", lezione alla sinistra

06 maggio 2024 a

Le immagini del pestaggio e dell'incaprettamento subito da Matteo Falcinelli a Miami, Stati Uniti, hanno colpito in modo duro, sono rimaste negli occhi di tutti. Un trattamento brutale, quello riservato al nostro connazionale negli Usa, in seguito ad un arresto. Una violenza impressionante emersa nel corso del processo e che ha portato la Farnesina a muoversi con attenzione per seguire il caso dello studente in trasferta.

Della vicenda se ne parla a Prima di domani, il programma di approfondimento quotidiano condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4. E nella puntata di lunedì 6 maggio, ecco tra gli ospiti Alessandra Moretti, del Pd, e Mario Giordano, conduttore di Fuori dal Coro.

"Le immagini sono del tutto incompatibili con la civiltà giuridica di un paese democratico. Sono immagini sconvolgenti. Non posso immaginare il dolore che la mamma sta provando, perché insomma io da mamma sono rimasta scioccata da queste immagini", afferma la Moretti.

Falcinelli, un altro italiano in cella? E la sinistra incolpa Meloni

Dunque Giordano, che mostra di condividere le riflessioni della dem, alle quali aggiunge però una postilla. "In Italia abbiamo parlato tanto di Ilaria Salis... non è solo il fascista Viktor Orban, ma anche il democratico Joe Biden nel suo paese evidentemente tollera dei metodi che non fanno parte della civiltà giuridica, come si diceva adesso", conclude Giordano. Il riferimento, ovviamente, è alla mobilitazione della sinistra per il caso-Salis, mobilitazione spesso strumentale: il fine era attaccare Giorgia Meloni per i suoi rapporti col premier ungherese. Ma, ovviamente, su Biden nessuno ha avuto alcunché da eccepire.