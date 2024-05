Falcinelli, un altro italiano in cella? E la sinistra incolpa Meloni

06 maggio 2024 a

a

a

Matteo Falcinelli, fino alla notte del 24 febbraio scorso, era un ragazzo molto fortunato. Uno spoletino in trasferta negli Usa per frequentare un costoso master all’Università Internazionale della Florida. Non proprio un ragazzo come tanti, visto che poteva permettersi di passare la serata in lussuosi locali di spogliarelliste, dove si arriva a pagare anche 500 dollari per mezz’ora in dolce compagnia. (...)

Registrati gratuitamente qui e leggi l'articolo integrale di Pietro Senaldi