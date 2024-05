Giovanni Toti, Matteo Bassetti: "Sconcertato e stupito, tutto regolarmente dichiarato"

08 maggio 2024 a

Matteo Bassetti scende in campo per difendere il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, accusato di corruzione e finito ieri 7 maggio agli arresti domiciliari. Una notizia che ha letteralmente scioccato il professore.

La sera prima dell'arresto, ha spiegato infatti il direttore della Clinica Malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova, ospite di Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1, "eravamo insieme a Genova per un’iniziativa, Giovanni era serenissimo. Sono rimasto sconcertato e colpito dalla notizia, sono sicuro che dimostrerà la sua innocenza".

Il professore ha anche aggiunto di essere "garantista fino a prova contraria e sono e sarò amico di Giovanni Toti a prescindere da tutto. Credo che abbia lavorato e stia lavorando molto bene in Regione Liguria", ha sottolineato.

Matteo Bassetti è anche entrato nel merito dell'inchiesta che vede indagato Giovanni Toti. E ha fatto una riflessione interessante: "Non credo che un’inchiesta della magistratura debba fermare il lavoro di un governatore che sta lavorando molto bene. Lui non deve dimettersi e deve continuare a fare il suo lavoro", perché ha osservato il medico, "stiamo parlando di finanziamenti elettorali regolarmente denunciati e non di corruzioni". Quindi Bassetti ha ricordato che Toti "ha sempre avuto un’attenzione particolare verso la Sanità" settore nel quale "ha lavorato benissimo".