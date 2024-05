Iva Zanicchi fa impazzire la sinistra: "Mi piace! Quando c'è Meloni tutti corriamo

09 maggio 2024 a

"Il premierato mi piace. E poi quando c’è la Meloni tutti corriamo”: Iva Zanicchi lo ha detto al convegno sul premierato che si è tenuto ieri alla Camera. Poi ha aggiunto che questa riforma le piace e che "l’ignoranza è una brutta cosa”. In molti hanno partecipato all'evento a Montecitorio. Non solo politici, ma anche imprenditori, cantanti, sportivi e attori.

Tra i presenti, l’ex stella del nuoto azzurro Filippo Magnini, i cantanti Pupo, Amedeo Minghi e Iva Zanicchi, il conduttore Massimo Giletti, il produttore cinematografico Tarak Ben Ammar. Intercettato dai cronisti lì presenti, Magnini ha detto: "E’ un’emozione essere alla Camera, sono stato invitato dal ministro Abodi che mi ha già coinvolto in altre iniziative”. Mentre a chi gli ha chiesto che idea si sia fatto della riforma, ha risposto: "Dalla vasca da nuoto al premierato sarebbe azzardato dare una risposta. Però oggi sono qui e mi farò un’idea”.

Premierato, il convegno alla Camera: intervengono Giorgia Meloni e Lorenzo Fontana

A dire la sua anche Pupo: “Sono stato invitato da persone che mi stimano, a prescindere dalla comunicazione su di me. Io mi occupo di questioni del mio Paese". E ancora: “Sono qui perché interessato a una questione giusta: cambiare la costituzione non è semplice, ma sono grandi sfide, battaglie che i governi devono intestarsi”. Sulla Meloni, in particolare, ha detto: "Lei è capace. E la riforma sul tavolo mi piace, perché completamente nuova, parte da un’idea nuova. Mi piace l’idea di una premiership ferma, su cui fare affidamento”. L’aspetto che gli piace di più del premierato “è che eviti i ribaltoni: non mi piacciono i ribaltoni, mi stanno antipatici”.