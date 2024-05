Otto e mezzo, Santoro al veleno: "Meloni che accoglie Chico Forti? Una cosa vergognosa"

21 maggio 2024 a

"Ha fatto bene la Meloni ad accogliere con tutti gli onori Chico Forti, l'italiano detenuto in America e condannato all'ergastolo per omicidio?": Lilli Gruber lo ha chiesto a Michele Santoro nello studio di Otto e mezzo su La7. Il riferimento è alla presenza della presidente del Consiglio a Pratica di Mare, dove due giorni fa è atterrato il volo di Forti.

"È una cosa vergognosa - ha risposto allora il giornalista, candidato alle europee con Pace Terra Dignità - non che sia tornato Forti, perché tutte le questioni umnaitarie mi vedono partecipe e coinvolto, ma è ignobile il fatto che questa cosa venga sfruttata in questa maniera propagandistica. Ma perché in Italia si deve parlare di tutto tranne che della guerra, non c'è niente da fare". Secondo lui, insomma, si tratterebbe dell'ennesimo argomento di distrazione rispetto a quello che sta succedendo nel mondo in questo momento.

Qui l'intervento di Michele Santoro a Otto e mezzo

Tornando a Forti, infine, Santoro ha chiosato: "Si tratta comunque di una persona che è stata condannata da un Paese democratico che ha delle istituzioni funzionanti. Siamo contenti che sia tornato nel nostro Paese però che adesso addirittura il Presidente del Consiglio lo vada a ricevere...". "Sì, abbastanza surreale", ha commentato la conduttrice.