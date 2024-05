Giuseppe Cruciani durissimo contro Ultima Generazione: "Scendi, non rompere i co*** e vai aff***"

22 maggio 2024 a

Come direbbe il presidente argentino Javier Milei: Afueraaa! Blitz degli eco vandali di Ultima Generazione durante lo spettacolo di Giuseppe Cruciani - Via Crux - al Teatro Gioiello di Torino. Due attiviste hanno interrotto lo show del conduttore della Zanzara esponendo uno striscione e urlando slogan dal palco. La reazione del padrone di casa non si è fatta attendere, ovviamente in pieno stile Zanzara.

Mentre le due giovani urlavano i loro slogan, Cruciani gli ha intimato più volte di scendere. Prima con le buone, poi alzando i toni. Stanco della pagliacciata che stava interrompendo il suo spettacolo, gli ha spigato: "Non ce ne fotte un ca**o, davvero". Vedendo che una delle due non demordevano ha continuato: "Scenda, non ci rompa i cog****i. Vuole che chiami i carabinieri?".

Le attiviste, nonostante alcuni membri dello staff cercassero di farle scendere dal palco, ha continuato a scagliarsi contro Cruciani. Secca la risposta: "Lei cerca lo scontro, ma da me non lo avrà. Non ce ne frega un ca**o di quello che dice, è uno spettacolo non un comizio". Poi la chiosa finale, con il pubblico in visibilio: "Veda di scendere e non rompa il ca**o. Questa non è casa sua, ma loro che hanno pagato. Lei vada aff*****o". Sipario. Attiviste cacciate e cori per Giuseppe Cruciani dalla platea.