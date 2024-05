Giuseppe Cruciani, lo spettacolo interrotto da Ultima Generazione: caos a teatro

22 maggio 2024 a

Altro blitz, altra sceneggiata di Ultima Generazione: nel mirino ci finisce Giuseppe Cruciani, conduttore de La Zanzara su Radio 24, da sempre molto critico nei confronti del movimento ambientalista. Gli ecoteppisti, infatti, hanno interrotto lo spettacolo che Cruciani sta portando a teatro, Via Crux, il tutto nell'appuntamento al Teatro Gioiello di Torino. Ultima Generazione, insomma, ora si arroga anche il diritto di interrompere spettacoli a cui assiste un pubblico pagante.

Due ambientaliste, poi identificate dalla polizia, sono salite sul palco con un striscione che riguardava l'adesione al Fondo Riparazione. Lo stesso Cruciani ha tenuto per qualche istante lo striscione per leggerlo. Dal pubblico sono partiti dei fischi indirizzati alle ragazze e anche qualche insulto, che però Cruciani ha zittito con queste parole: "Senza insulti, non è necessario. Interrompere uno spettacolo è già un insulto, non mettetevi sullo stesso piano".

Poi ha invitato le attiviste a scendere giù dal palco. Ma una delle attiviste è partita con il suo monologo: "Non potete continuare a mortificarvi nel ruolo di spettatori. Il meteo al Nord è in continua allerta rossa. Solo qualche giorno fa, nell'alluvione a Milano, c'è stato un morto trascinato dal fiume in piena. Un treno merci è stato ribaltato dal vento - ha spiegato Miriam -. E queste sono solo le premesse di un'estate che sarà letteralmente di fuoco. Tutto questo si poteva evitare e i nostri politici invece da anni fanno finta di nulla". "L'Italia è in Europa tra le zone che subiranno di più gli effetti devastanti del surriscaldamento globale - ha sottolineato Delfina, l'altra attivista - In tutta l'Italia il 97% dei comuni italiani è a rischio frane, alluvioni, nubifragi". Finita l'intemerata le due sono state portate via dal palco. E lo spettacolo è ripreso.