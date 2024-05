PiazzaPulita, Mieli zittisce Santoro: "Tu come avresti fatto?"

24 maggio 2024 a

"Tu come avresti fatto?". Basta una semplice domanda a Paolo Mieli per smontare il castello di carte e propaganda di Michele Santoro.

Sul tema Israele-Gaza va in scena un tostissimo duello in studio a PiazzaPulita, su La7, con l'editorialista ed ex direttore del Corriere della Sera e l'ex teletribuno, oggi capo di un progetto politico per le europee, Pace terra dignità che sondaggi alla mano non pare avere grosse speranze di sbarcare a Strasburgo.

"Noi dobbiamo spiegare a Israele quale è la tecnica per combattere il terrorismo? Ma sono il più grande servizio segreto del mondo", protesta Santoro con un sorriso beffardo. "Evidentemente no, su questa cosa sono lucido. Stanno perdendo la guerra", replica Mieli. "Hanno voluto fare la guerra - lo interrompe Santoro -, hanno voluto trasformare quella che doveva essere la caccia ai terroristi in un bombardamento a tappeto sui civili".

Mieli ascolta in silenzio e poi sbotta: "E tu come la avresti fatta la caccia?". "Hanno ammazzato i bambini, li hanno mutilati", "Sì sì, ma mi spieghi tu come l'avresti fatta?", "Assolutamente non quello che hanno fatto loro, avrei dato la caccia ai terroristi, hanno la capacità di farlo", "Come? No no scusa, come?". Santoro balbetta: "Se vuoi guarda la serie... C'è tutta la spiegazione, come rintracciano i terroristi, di come li catturano...", "Ma io voglio che me lo spieghi te". Interviene Corrado Formigli, a sostegno di Santoro: "Diciamo che c'è una lunga storia di omicidi mirati di Israele che ha tecnicamente eliminato capi su capi, questo è successo più volte". E Zio Michele si ringalluzzisce: "Ma sono i migliori al mondo!".